熱狂的な漫才ファンの視線から描く“漫才解体新書”ドラマ『ネタジョ』が、MBSドラマフィル枠で4月30日から放送（毎週木曜深1：29）されることが決まった。辻凪子（※辻＝しんにょうの点は一つ）が主演し、実在の人気漫才師が本人役で続々と登場する。【写真】『ネタジョ』主演の辻凪子、共演の板尾創路らお笑いブームが最高潮に達した現代、劇場を埋め尽くすファンたちの視線は、芸人のキャラクター性だけでなく、ネタの構