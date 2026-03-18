Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、Instagramを更新。上海ディズニーリゾートを楽しむプライベートショットを公開した。 【写真】Stray Kidsフィリックスのキュートな“うさ耳”ジュディ姿【動画】Stray Kidsの『ズートピア』チャレンジ ■Stray Kidsフィリックスがミッキーと並んでポーズ！ フィリックスは『2026 Formula 1 Chinese Grand Prix』に参加する