【その他の画像・動画等を元記事で観る】 氷川きよしが、アニメ『おじゃる丸』（NHK Eテレで放送中）の3月30日から始まる第29シリーズのエンディングテーマを担当することが決定した。 ■「歌っていてとても楽しく、自然と心も弾みました」（氷川きよし） アニメのために書き下ろされた新曲「旅でござんす おじゃる丸」は軽快なテンポが印象的な“股旅演歌”。旅情と人情味溢れる世界観を明るく描いた楽曲で、作品