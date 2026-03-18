『時をかける少女』公開20年周年を記念して、過去最大規模のクリエイティブ資料でアニメーション映画監督・細田守の映像世界を体感する展覧会「細田守の原点/展」が、CREATIVE MUSEUM TOKYO（東京・京橋）にて、6月20日〜8月31日に開催されることが決定した。【画像】時かけ、サマーウォーズの名場面！『細田守の原点展』ビジュアル筒井康隆氏原作の『時をかける少女』を現代に生きる少女の等身大の青春と成長の物語へと脚色し