【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BMSGの育成生・BMSG TRAINEEのYUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTAの5名と、ファッションコーディネートアプリ「WEAR by ZOZO」によるコラボレーション企画が、3月18日に公開された。 ■BMSG TRAINEEのYUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTAがファッション観や目指す未来像を表現 BMSG TRAINEEは、BMSGのアーティスト育成方針のもと、レッスンを受けながらデビュӦ