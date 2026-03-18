国際卓球連盟（ITTF）は16日、2026年第12週の世界ランキングを発表した。 ■日本女子は計15人がトップ100入り 女子シングルスでは、「WTTチャンピオンズ重慶」で初優勝した張本美和（木下グループ）が2025年4月以来となる5位に浮上。早田ひな（日本生命）が9位、伊藤美誠（スターツ）が10位をキープし、3選手がトップ10を維持している。なお、1位・孫穎莎、2位・王曼碰、3位・陳幸同（いずれも中国）と