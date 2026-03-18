日経225先物は11時30分時点、前日比1230円高の5万4650円（+2.30％）前後で推移。寄り付きは5万4170円と、シカゴ日経平均先物（5万4105円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。現物の寄り付き時につけた5万4030円を安値に上へのバイアスが強まり、中盤にかけて5万4630円まで買われた。買い一巡後に5万4400円辺りまで利食いに押される場面もみられたが、終盤にかけて再びロングが強まるなかで5万4700円まで急伸した。