いちよし証券 [東証Ｐ] が3月18日昼(12:00)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の年間配当は88円(前期は34円)実施する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 1. 2026年３月期期末配当金（予定）１株につき金５８円（普通配当金48円、記念配当金10円）2. 期末普通配当方針当社は、連結ベースでの配当性向（50％程度）と純資産配当率（DOE ２％程度）を配当基準とし、半期毎