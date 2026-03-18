7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTが、22日放送の日本テレビ系『シューイチ』（毎週土曜前5：55〜、日曜前7：30〜）に生出演する。【ライブ写真】パフォーマンス力も抜群！TAGRIGHTTAGRIGHTは、同じオーディション番組に参加していた西山智樹と前田大輔の2人が中心となり、自らメンバーを探して結成するという異例のスタイルで誕生したグループ。その模様はHuluのドキュメンタリー『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦