18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1250円高の5万4700円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万4898.44円に対しては198.44円安。出来高は2万70枚となっている。 TOPIX先物期近は3683.5ポイントと前日比86ポイント高、現物終値比21.56ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54700 +