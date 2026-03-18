野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は17日（日本時間18日）、アメリカ代表とベネズエラ代表が決勝戦で対決。アメリカが2点ビハインドの8回裏に、ブライス・ハーパー内野手の同点2ランで試合を振り出しに戻すも、ベネズエラが最終回にエウヘニオ・スアレス内野手の適時打で勝ち越し。3－2で勝利し、初の世界一へと駆け上がった。 ■無傷の守護神が抑えて逃げ切