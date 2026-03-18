ガソリン元売り各社への補助金支給開始を受け、廿日市市内のガソリンスタンドでは19日から20円の値下げとなります。廿日市市にあるこちらのガソリンスタンドでは、中東情勢の悪化に伴う原油価格の上昇により、先週は、ガソリンが30円値上がりしました。■山崎本社 石油部福田徹 所長「はいもしもし。レギュラー、はい。レギュラーとハイオクと軽油が20円下げで、灯油が15円ほど明日から下げます。」石油の卸売価格は