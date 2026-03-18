BSテレ東は20日深夜0時から、3週連続で『古着で呑む シーズン4』を放送する。昨年2月に始まった当番組は回を重ねるごとに話題を呼び、第4弾の放送となった。今回は、河合郁人、中川安奈らが出演する。【番組カット】木村拓哉が着ていたジャケットを披露！楽しげに呑む河合郁人各界の古着を愛するメンバー＝古着呑人（ふるぎのみんちゅ）たちが自分の愛する古着を持ち寄り、みんなで愛でながら酒を呑むという異色の内容で、テレ