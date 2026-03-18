漫画『戦車椅子-TANK CHAIR-』がテレビアニメ化され、2026年秋に放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、PV、場面カットなどが公開された。【動画】なんか凄い！公開された『戦車椅子』アニメPV同作は、妹を銃弾から守り意識が戻らぬ身となった最強の殺し屋・平良凪が、覚醒する条件は“殺意”を向けられることだった。“とびきりの殺意”が凪を完全覚醒させると信じ、妹・平良静は兄を連れて強敵達との“リハ