内田慈が主演を務めるショートドラマ『D-day〜罪が消える日〜』が、3月28日午後7時からショートドラマアプリ「BUMP」で全50話一挙配信されることが決定した。4月17日午後10時スタートのTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』の前日譚にあたる作品で、今江大地、ハシヤスメ・アツコ、神保悟志、黒木瞳の出演も明らかになった。【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！本作は、岡田将生主演のクライ