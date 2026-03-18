香港メディアの香港01は17日、イスラエル中央地区のロッドにある中国人労働者の宿舎の近くがミサイル攻撃を受けたと報じた。記事によると、この攻撃による爆発で飛び散った破片が宿舎の壁を貫通、室内の家電製品が損傷する被害があった。幸い当時は大半の労働者が仕事に出ていたため、死傷者はいなかったという。中国駐イスラエル大使館は同日、「現状から見て戦闘はなお長期化する見通し」「ロッドはベングリオン国際空港に近く、