この記事をまとめると ■SUPER GTは有事に備えて「FRO」という組織を有している ■クラッシュなどが起きた際にドライバーの救援や車両の移動を担う ■FROが使う車両として新たに日産の「パトロール NSIMO」が加わった ひと足先に話題のフルサイズSUVがサーキットを駆け抜ける 多くのスポーツには、残念ながら怪我のリスクが伴う。その怪我も、自分が原因となる怪我もあれば、相手に負わされる怪我、不慮の事故で起こる怪我などさ