アサヒ飲料は、「三ツ矢」ブランドから、炭酸飲料「三ツ矢ウルトラストロングレモン」を2026年3月17日に発売する。レモン味と強炭酸による爽快な味わいクエン酸8100ミリグラム（600ミリリットル・ペットボトルの場合）と1日分のビタミンCを配合し、同ブランド史上最高レベルにすっぱい味わいだという。レモン味と強炭酸による爽快な味わいを楽しめる。また、100グラムあたりの食塩相当量0.19グラムを含有し、熱中症対策にも適する