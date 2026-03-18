5人組グループ・KEY TO LITの中村嶺亜が、23日発売の『CanCam』5月号（小学館）全6ページ特集に登場する。「恋人にしたいジュニアランキング」で、2023年から4連覇中の“魔性のオトコ”中村のギャップに迫る撮り下ろしカットを大放出する。【別カット】これは沼る…彼氏感満載の中村嶺亜やわらかな笑顔と、ふとした瞬間にのぞくミステリアスなまなざし――そのギャップに沼落ちする人が続出中の中村。今回の特集では、魔性な中