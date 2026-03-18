俳優の内堀太郎（42）が、芸能事務所・エヴァーグリーン・エンタテイメントに所属したことが18日、発表された。【動画】内堀太郎、杉咲花の“ガチ”に感謝「ちゃんと痛く叩いてくれた！」これまでフリーランスで活動してきた内堀は、日本テレビ系の1月期水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（毎週水曜後10：00）への出演をきっかけに同事務所との縁が生まれ、所属に至ったという。内堀は「ほとんどの方が、はじめま