細田守監督の名作アニメーション映画『時をかける少女』が、公開20周年を記念して今夏に全国でリバイバル上映されることが決定した。今回の上映は、初の4K版による全国公開となる。【画像】細田守監督『時をかける少女』場面カット筒井康隆氏の原作をもとに、現代に生きる少女の等身大の青春と成長を描いた本作。タイムリープという能力を手に入れた主人公が過去をやり直す中で、「かけがえのない時間」の意味に気づいていく物