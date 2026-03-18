レインズインターナショナルが展開する牛角では、23日から4月17日までの平日限定で、『焼肉酒場セット』を注文すると「やげん軟骨」が1人1皿もらえるキャンペーンを実施する。【写真】お得すぎ！『焼肉酒場セット』メニュー『焼肉酒場セット』とは、1人1980円(税込2178円)で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200グラムの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆(枝豆食べ放題)」を組み合わせた、平日のみ販