俳優の雛形あきこが、1990年代半ば歌手としても活動していた時代の貴重なMV全7タイトルの配信を解禁した。【写真】雛形あきこ”歌手時代”の楽曲配信が解禁92年、女優としてデビューし、90年代半ばにはグラビアアイドルとして一世を風靡、96年からはフジテレビ系バラエティー「めちゃ×2イケてるッ!(通称めちゃイケ)」のオリジナルメンバーとしてタレントとしても人気を博した雛形。95〜96年、人気絶頂の時期に約1年間だけ歌