お笑いタレントのバカリズム（50）が、15日深夜放送のカンテレ「陣内バカリズムの最強ピンネタSP」に出演。芸人のしたたかな“戦略”をバラす一幕があった。番組は「R―1決勝直前」の特別企画で、歴代王者が集結。そこで22年王者のお見送り芸人しんいちも登場した。「自虐話」満載のネタを披露し、友田オレからは「歌に乗せる必要がない」などとイジられたが、陣内智則から「しんいちは優勝者の中では凄い活躍をしている」と