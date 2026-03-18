俳優の白石聖が、スキンケアブランド『フェアルーセント』の新ミューズに就任し、18日に都内で行われた新CM記者発表会に出席した。【全身ショット】きれい！白いワンピースが似合う白石聖新CM「全方位ブライトニングをはじめよう」にちなみ、純白の衣装に身を包み登壇した白石は「キラキラに、真っ白に仕上げていただきました」と笑顔を浮かべながら「美容が好きで、一日の終わりの大切な時間としてスキンケアをしています。今