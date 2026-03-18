石川県輪島市の河井小で開かれた合同卒業式＝18日午前2024年の能登半島地震で被災した石川県輪島市で18日、市立小6校の合同卒業式が開かれた。市は子どもの減少や地震と24年9月の豪雨による校舎の被害を踏まえ、来月に市内の小学校を再編する計画で、閉校前最後の卒業式。「初めは不安だったけど、たくさんの仲間と出会えて良かった」。河井小の体育館で卒業生らは別れの言葉を述べた。地震後、6校は市中心部にある河井小の敷