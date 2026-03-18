第９８回選抜高校野球大会（３月１９日から１３日間・甲子園）の開会式リハーサルが１８日、行われた。北照・手代森煌斗主将（３年）が選手宣誓の予行練習を行い、思いを明かした。１６年前に同じくセンバツで選手宣誓を務めた北照出身の元ヤクルト・西田明央氏から、テクニカルアドバイザーとして「技術面だったりそういうのを学んできました」と振り返り、「北照高校という長い歴史の中で一番最初に選手宣誓をしたということ