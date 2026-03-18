第6回WBC決勝●米国2−3ベネズエラ○＜現地時間3月17日ローンデポ・パーク＞ベネズエラ代表が米国代表とのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝戦に勝利。2017年大会優勝の強豪を破り、同国史上初の世界一を成し遂げた。侍ジャパン戦でも本塁打を放った2人の好調打者が打線を牽引した。ベネズエラは3回表、先発右腕マクリーンから一死二、三塁とこの試合最初のチャンスを作り、2番マイケル・ガルシ