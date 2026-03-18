透明感のある歌声と、静けさの中に芯を感じるギターの旋律や疾走感のあるサウンドで独自の世界観を描く、女性4人組オルタナティブ・ポップバンド「Faulieu.（フォリュー）」。そのなかでギターを担当するKahoさんは、音楽と同じように“髪の質感”にも繊細なこだわりを持っています。今回はそんなKahoさんに、以前から使ってみたかったというパナソニックの「nanocare ULTIMATE EH‑NC80」を試してもらい、感じたことや気にな