お笑いコンビ「レイザーラモン」ＨＧ、「南海キャンディーズ」しずちゃんこと山粼静代、「素敵じゃないか」柏木成彦が１８日、東京・日本橋三越本店で行われた「よしもとアートフェア」に登場した。この企画はＨＧら３人の他、「見取り図」リリーや「ＣＯＷＣＯＷ」善しなど、アート活動を行う芸人による作品を集めたアートフェア。ＨＧは、見どころを「普段いろんなお笑い活動していますけど、違う一面が見られる。普