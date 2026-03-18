女優の井本彩花（２２）が大学卒業を記念し、１９日に４年ぶり２冊目の写真集「ＢＥＳＴ‘」を発売する。この４年間で井本は、女優としてだけでなく、人間としても大きく成長。写真集の見どころやこれからのビジョン、キャンパスライフ、“大人の趣味”まで大いに語った――。写真集は１月に沖縄で撮影された。「すべてのカットが完璧。ダメなところが１個もありません。２２歳のベストな姿を１冊に収めました。“ＴＨＥ大人”