Photo: haco 2023年6月23日の記事を編集して再掲載しています。電気代の値上がりが心配な昨今。少しでも電気のムダを見直せることはなんでもやってみよう！と試みています。意外と無駄使いしているかもしれないのが冷蔵庫。たくさんモノを詰め込みすぎると冷気が回りきらず電気代もかかると言われていますが、週に1〜2度まとめ買い派のわが家は、どうしてもモノがいっぱいになってしまう日が