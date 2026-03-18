モスフードサービスとセガ エックスディーは3月20日より、謎を解きながら食事を楽しめる没入体験型謎解きレストラン「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」を、モスプレミアム桜木町クロスゲート店(神奈川県横浜市)にて開催する。「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」は、中世ヨーロッパの世界感をベースに、小麦とグルテンで作る「バンズ」で名を馳せる名家「トラベリン家」を舞台に繰り広げられる没入