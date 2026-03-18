【モデルプレス＝2026/03/18】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のメンバーで女優の知英（ジヨン）が3月17日、自身のInstagramを更新。アシンメトリーなスカートの衣装姿を公開し、話題となっている。【写真】32歳KARAメンバー「脚が綺麗すぎる」変形スカートで美脚見せ◆知英、アシメスカートから美脚チラリ知英は「GYOTEN NEWS」とつづり、17日放送の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（毎週火曜21時〜）に出演した際のオ