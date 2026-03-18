【モデルプレス＝2026/03/18】なにわ男子が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の入口『スーパースター・プラザ』で行われたアニバーサリー・セレモニーに参加した。【写真】USJの人気エリアを体験するなにわ男子◆なにわ男子、USJイベント登場アニバーサリー・セレモニーは、5周年を迎えた『スーパー・ニンテンドー・ワールド』で、「なにわ男子」が人気のアトラクションやアク