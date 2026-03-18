髪質の変化で髪の扱いが難しくなってきた……と感じている40・50代は「長めレイヤー」を試してみて。レイヤーで軽さと動きを演出できるので、結んでも下ろしても形が決まりやすいのが嬉しいポイント。忙しい毎日でもラクにおしゃれなヘアスタイルを楽しめそうです。大人にぴったりな「長めレイヤー」をさっそくチェック！ レイヤーがおしゃれな抜け感を演出 程よいレイヤーで上品に仕上げた