【モデルプレス＝2026/03/18】お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が、16日放送のフジテレビ系バラエティー番組『呼び出し先生タナカ 』（よる7時〜）に出演。番組最終回を迎え、本音を赤裸々に明かした。【写真】新婚のアンガールズ田中卓志、“妻と別居”理由明かす◆田中卓志、番組開始直後の「パクリ」の声に本音ぶちまける同番組は2022年にレギュラー放送を開始。しかし番組開始直後には、番組コンセプトに対して「パクリ」