子育ては、理想と現実の狭間での葛藤の連続ですよね。日々の家事や仕事に追われながら、子どもと向き合う時間を作るのは並大抵のことではありません。今回は筆者の友人が、子どもと接する中で感じたことを聞かせてくれました。 「理想の子育て」に縛られて 娘が幼かった頃、私は常に何かに追われるように生きていました。 家を綺麗に保ち、栄養満点の食事を作ることこそが「正しい母親」の姿だと、強迫観念のように信じ込