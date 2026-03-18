【モデルプレス＝2026/03/18】元乃木坂46の中村麗乃が3月16日、自身のInstagramを更新。ヘアカラーがピンク色だった頃の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】24歳元乃木坂メンバー「アニメから出てきたみたい」ピンク髪でイメージ激変◆中村麗乃、大人可愛いピンク髪披露中村は「3年前ぐらい？の夏休みにしてた髪！眠ってる写真いっぱいあったからまた載せようかな」と写真を複数枚投稿。ほんのりくすんだピンクカラーに染め