1.飼い主と離れたくない 飼い主さんがトイレに行こうとしたとき、ついてくる猫がいます。それは、飼い主さんのことが大好きで、離れたくないから。飼い主さんのことを母猫のように思っている、甘えん坊の猫に多い行動です。 人間と一緒に暮らしていると、成猫になっても子猫気分が抜けないことがあります。母猫のような存在の飼い主さんから離れたくないのでしょう。トイレのドアを閉めようものなら、ドアを引っかいたり