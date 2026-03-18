毎年春の訪れとともに、【マクドナルド】に登場している期間限定バーガーが、今年も登場。なんと、公式サイトによると「今年で初登場から30周年を迎える」のだそう。毎年恒例のバーガーに加え、爽やかなレモンの風味が楽しめるバーガーも3年ぶりに復活し、見逃せないラインナップになっている様子。今回は、そんな話題満載の「新作バーガー」を詳しくご紹介します。 春の風物詩