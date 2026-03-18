愛知県瀬戸市で17日、ごみ出し中の女性を乗用車でひき逃げしたとして、76歳の女が逮捕されました。逮捕されたのは無職・小森多美子容疑者(76)で、瀬戸市ききょう台の交差点で17日午前7時20分ごろ、横断歩道を渡っていた80歳の女性を乗用車でひき逃げした疑いが持たれています。女性はごみ出しに向かう途中で、右足の骨を折る重傷です。防犯カメラ映像の解析から、小森容疑者の乗用車が特定されたということです。小森容