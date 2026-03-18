生後11か月の長女を暴行し死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた母親の無罪が確定しました。 松本亜里沙さん（29）は2018年、福岡県川崎町の当時の自宅で、生後11か月の長女・笑乃ちゃんを暴行して死亡させたとして、傷害致死の罪に問われていました。3月3日、福岡地裁は「松本さんが間違いなく暴行したとは言えない」として、無罪を言い渡しました。 これに対し、福岡地検は17日の期限までに控訴せず、松本さんの無罪が