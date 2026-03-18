近畿地方では、今日18日の午後は広く雨が降り、夜遅くは雷を伴った強い雨や激しい雨の降る所があるでしょう。この雨のあとは天気が回復し、20日(金・祝)からの3連休は春の陽気が戻る見込みです。気温の上昇とともに京都市や大阪市では桜の開花が進みますが、ヒノキ花粉の飛散も増えてくるため、引き続き対策が必要です。今日18日午後は広く雨夜遅くは雷雨や激しい雨に注意午前11時現在、近畿地方の所々で雨が降っており、西から