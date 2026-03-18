AI企業のMistral AIが、企業が自社の知識に基づいた最先端レベルのAIモデルを構築するためのシステム「Forge」をリリースしました。このシステムを使うことでAIを自社固有の業務に適合させることが可能になるとされています。Introducing Forge | Mistral AIhttps://mistral.ai/news/forgeMistral AIは、Forgeを「幅広いタスクで優れた性能を発揮するよう設計された汎用AIと、企業固有の知識のギャップを埋める存在」と紹介してい