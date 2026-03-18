横浜FMジョルデイ・クルークスのプレーに脚光横浜F・マリノスに所属するベルギー人MFジョルデイ・クルークスが圧巻のプレーで観衆を魅了した。3月14日に行われたJ1百年構想リーグ第6節のジェフユナイテッド市原・千葉戦で、背後からのロングボールをピタリと止めてフィニッシュに持ち込んだ。横浜FMがMF遠野大弥とFW谷村海那のゴールで2−0で勝利した一戦で、年代別ベルギー代表歴のある助っ人が、高い技術を見せつけた。この