長崎FWノーマン・キャンベルに脚光V・ファーレン長崎のFWノーマン・キャンベルが異次元のスピードでファンを魅了している。長崎は3月15日にJ1百年構想リーグ地域リーグラウンド第6節でアビスパ福岡と対戦。FWチアゴ・サンタナのゴールで1-0の勝利を収めた。そんな長崎に今季新加入して早速存在感を示しているのがキャンベルだ。デンマーク1部ラナースFCから移籍し、Jリーグ初のジャマイカ人プレーヤーとなった26歳はデビュー戦