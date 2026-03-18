女優の白石聖が１８日、都内で行われた化粧品会社・メナードのブライトニングシリーズ「フェアルーセント」の新ミューズ就任記者発表会に出席した。真っ白なワンピースで登場。就任を記念して花束の贈呈を受け「今日の衣装にピッタリで、こんなに素敵なお花をいただけてうれしい」と喜んだ。イベントでは「小学生の頃に習っていた」という書道の腕も披露。銀色の墨で美しい文字を書き上げ「なかなかない機会。久々に筆を握っ