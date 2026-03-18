放送中の日本テレビ系連続ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（水曜・後１０時）の出演で注目を集めている俳優の内堀太郎が、芸能事務所「エヴァーグリーン・エンタテイメント」に所属することが１８日、同社から発表された。映画監督の今泉力哉氏が監督・脚本を手がけ、「冬のさ春のね」の愛称でＳＮＳでも話題となっている同作は、杉咲花演じる主人公・文菜がときに失敗しながらも等身大に生きる姿を描くラブストーリー。