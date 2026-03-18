3月17日、高知市の路上で車の下敷きになり意識不明の重体となっていた70代の女性が18日、死亡しました。事故があったのは高知市朝倉東町にある商業施設の北側の市道です。警察によりますと17日午前10時50分ごろ、道路を歩いて南にわたっていた高知市鴨部の無職村岡博子さん（77歳）が東向きに進んでいた軽自動車と衝突しました。この事故で村岡さんは車の下敷きになり意識不明の重体で高知市内の病院に運ばれましたが、18日死亡が